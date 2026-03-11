Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Werkzeuge aus Transporter entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Bachstraße;

Tatzeit: 10.03.2026, 23.00 Uhr;

Zwei bislang unbekannter Täter brachen in der Nacht zu Dienstag gewaltsam in einen Transporter Renault Master an der Bachstraße in Gronau ein. Aus dem Inneren entwendeten sie Werkzeuge. Ein aufmerksamer Zeuge wurde gegen 23.00 Uhr durch verdächtige Geräusche auf die Tat aufmerksam. Als er gemeinsam mit einem weiteren Zeugen zu dem Transporter eilte, flüchteten die Unbekannten mit einem schwarzen Kleinwagen. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: weiß gekleidet, etwa 30 bis 40 Jahre alt. Er trug eine Glatze. Täter 2: dunkel gekleidet, schwarze Kapuze, ebenfalls etwa 30 bis 40 Jahre alt. Beide unterhielten sich in deutscher Sprache. Zudem brachen die Einbrecher ein weiteres Fahrzeug auf, das in der nahegelegenen Mozartstraße abgestellt war. Es handelte sich hierbei um Peugeot Boxer. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein Zusammenhang der Taten ist nicht auszuschließen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell