Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + 14-Jähriger aus Biedenkopf vermisst - Polizei bittet um Mithilfe +

Biedenkopf: 14-Jähriger aus Biedenkopf vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Seit Freitagnachmittag, 06.03.2026 wird der 14-jährige Pietro Marc Daners aus Biedenkopf vermisst.

Pietro ist circa 165 cm groß, hat eine schlanke Statur und mittelblonde kurze Haare. Bekleidet ist er vermutlich mit einem weißen Pullover und einer schwarzen Jogginghose.

Zuletzt gesehen wurde Pietro am Freitagnachmittag (06.03.2026) gegen 16:15 Uhr an seiner Wohnanschrift in Engelbach. In früheren Fällen hielt er sich im Stadtgebiet von Biedenkopf oder aber auch in Frankfurt am Main auf.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Polizei in Biedenkopf (Tel.: 06461 92950) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

