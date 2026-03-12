Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Explosion in Parkhaus + Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft + Scheibe eingeschlagen + Reifen zerstochen +

Giessen (ots)

Friedberg: Explosion in Parkhaus

Mehrere Anwohner der "Alte Bahnhofstraße" vernahmen am Mittwochabend (11.03.2026) gegen 21:20 Uhr einen lauten Knall und verständigten daraufhin Polizei und Feuerwehr. Aus dem City Parkhaus konnten die Anwohner zudem Rauch wahrnehmen. Streifen der Polizei stellten in dem Parkhaus einen Audi A4 fest, der mutmaßlich durch eine Explosion stark beschädigt wurde. Außerdem wurden zwei weitere Fahrzeuge, vermutlich durch umherfliegende Trümmerteile, ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die genaue Ursache ist derzeit unklar. Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Gesamtsachschaden an den drei beschädigten Fahrzeugen wird auf circa 40.000 EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Bad Nauheim: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Gegen 03:45 Uhr versuchten am Donnerstag (12.03.2026) drei Männer gewaltsam in ein Juweliergeschäft in der Bad Nauheimer Karlstraße einzudringen. Die drei Täter scheiterten jedoch mit ihrem Vorhaben und flüchteten ohne Beute mit einem weißen Auto in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die drei Männer beobachtet? Wem ist in der Nacht zu Donnerstag ein weißes Auto in der Bad Nauheimer Innenstadt aufgefallen? Hinweise nimmt die Kripo in Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Echzell: Scheibe eingeschlagen

In der Bäckergasse in Echzell schlug ein Unbekannter im Zeitraum von Montag (09.03.2026), 10:00 Uhr bis Mittwoch (11.03.2026), 11:50 Uhr die Windschutzscheibe eines grauen Skoda Fabia ein. Zudem zerstörte der Täter einen Außenspiegel. Hinweise bitte an die Friedberger Polizeistation (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Reifen zerstochen

Unbekannte zerstachen in der Nacht zu Mittwoch (11.03.2026) gegen 02:25 Uhr in der Friedberger Schnurgasse die Reifen eines Audi Q4 Etron. Das Fahrzeug war in Höhe der Hausnummer 6 abgestellt. Zeugen fiel in Tatortnähe ein weißer VW Golf auf. Die Polizeistation Friedberg bittet weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder denen ein solches Fahrzeug aufgefallen ist, um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

