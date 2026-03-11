Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Unfallzeuge gesucht

Giessen (ots)

Linden: Unfallzeuge gesucht

Am Freitag (6.3.) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Audi in Linden. Der Verursacher fuhr davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Ein namentlich nicht bekannter Zeuge gab gegenüber der Audi-Fahrerin an, dass der Unfall durch einen Traktor verursacht worden sei. Am A 4 blieb ein Schaden von mehreren Tausend Euro zurück. Der Vorfall hat sich gegen 15 Uhr in der Leihgesterner Heerstraße im Bereich zur Einmündung in die Wilhelmstraße ereignet.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum unbekannten Verursacher machen können. Sie bitten insbesondere den Mann, der den Hinweis auf den Traktor gab, sich bei der Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 zu melden.

Pierre Gath, Pressesprecher

