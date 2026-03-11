Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Trickdieb greift ins Portemonnaie + Drei Leichtverletzte nach Zimmerbrand + Daimler geöffnet +

Giessen (ots)

Butzbach: Trickdieb greift ins Portemonnaie

Am Dienstagmorgen (10.03.2026) parkte ein Senior aus Butzbach seinen Mercedes in der Wetzlarer Straße in Höhe einer Buchhandlung. Als er noch im Fahrzeug saß, kam ein circa 40 Jahre alter Mann ans Fenster der Fahrerseite und fragte den Rentner, ob er ihm zwei Euro wechseln könne. Der ältere Herr schaute in seinem Portemonnaie nach und suchte einen Euro zusammen. Daraufhin sagte der Unbekannte, dass er beim Suchen helfen werde und wühlte ebenfalls im Münzgeldfach. Er nahm sich dabei einen weiteren Euro und warf ein Zwei-Euro-Stück in die Geldbörse. Danach verabschiedete er sich und ging in die Krachbaumgasse. Kurze Zeit später stellte der Senior fest, dass die Geldscheine in Höhe von 135 EUR aus dem Portemonnaie fehlten. Der Trickdieb wird als etwa 40 Jahre alt, circa 180 cm groß und kräftig beschrieben. Er hatte kurzgeschnittene braune Haare und trug eine grau-braune Jacke. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, denen der beschriebene Mann aufgefallen oder denen eine solche Person bekannt ist, sich telefonisch unter 06031 6010 in Friedberg zu melden.

Rosbach: Drei Leichtverletzte nach Zimmerbrand

Kurz nach 08:00 Uhr erhielt die Polizei am Dienstag (10.03.2026) durch die Rettungsleitstelle des Wetteraukreises Mitteilung über einen Zimmerbrand in der Körnerstraße in Rodheim. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Drei Hausbewohner im Alter von 66, 90 und 91 Jahren erlitten leichte Verletzungen durch Rauchgase. Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden wird auf circa 100.000 EUR geschätzt.

Altenstadt: Daimler geöffnet

Im Zeitraum zwischen Montag (09.03.2026), 13:30 Uhr und Dienstag (10.03.2026), 07:00 Uhr öffnete ein Dieb einen schwarzen Daimler C 180, der in der Stockheimer Straße in Lindheim abgestellt war. Der Täter durchsuchte das Fahrzeug und erbeutete Bargeld, eine Bankkarte und einen Personalausweis. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Büdingen entgegen (Tel.: 06042 96480). Ein Hinweis der Polizei: Versichern Sie sich beim Verlassen immer, ob ihr Auto tatsächlich verschlossen ist. Diese kurze Kontrolle kann bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden. Lassen Sie außerdem keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Gegenstände, die von außen sichtbar sind, können Anreize für Diebe sein.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

