Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Auto überschlägt sich mehrfach + Durch Hintereingang eingestiegen + Tasche aus Auto gestohlen + In Gaststätte eingebrochen + Über Motorhaube geschleudert +

Altenstadt - A 45: Auto überschlägt sich mehrfach

Gegen 09:25 Uhr geriet der 47-jährige Fahrer eines Mitsubishi am Montag (09.03.2026) aus bislang unbekannter Ursache auf der linken Spur der A 45 in Fahrtrichtung Hanau nach links von der Fahrbahn ab. Der Butzbacher kollidierte mit der Schutzplanke, wurde von dort nach rechts abgewiesen, durchfuhr einen Wildschutzzaun und überschlug sich auf dem angrenzenden Feld nahe Rodenbach mehrfach. Der Mitsubishi-Fahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Andere Verkehrsteilnehmer waren nach derzeitigem Stand nicht beteiligt. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 9.000 EUR geschätzt.

Bad Nauheim: Durch Hintereingang eingestiegen

Ein Einbrecher drang am Sonntag (08.03.2026) in der Zeit zwischen 02:00 Uhr und 07:00 Uhr durch einen Hintereingang in eine Gaststätte am Bad Nauheimer Marktplatz ein. Dort entwendete der Unbekannte eine Geldbörse. Die Friedberger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Tasche aus Auto gestohlen

In der Gießener Straße öffnete im Zeitraum zwischen Sonntag (08.03.2026), 16:00 Uhr und Montag (09.03.2026), 03:00 Uhr ein Unbekannter einen Smart forfour. Der Dieb griff sich eine Tasche, die auf dem Beifahrersitz abgestellt war. In der Tasche befanden sich unter anderem Bargeld und diverse Karten. Eine EC-Karte nutzte der Dieb kurze Zeit später missbräuchlich für Bezahlvorgänge. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Bad Vilbel (Tel.: 06101 54600). Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück. Gegenstände, die von außen sichtbar sind, können Anreize für Diebe sein.

Butzbach: In Gaststätte eingebrochen

Am frühen Montagmorgen (09.03.2026) brach ein Dieb gegen 03:45 Uhr eine Zugangstür zu einer Gaststätte in der Weiseler Straße auf und verschaffte sich so Zutritt. Der Täter erbeutete einen Tresor. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich unter Tel.: 06031 6010 an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden.

Butzbach: Über Motorhaube geschleudert

Beim Einfahren von einem Tankstellengelände auf die Griedeler Straße übersah nach ersten Erkenntnissen am Sonntagnachmittag (08.03.2026) eine 21-jährige Polo-Fahrerin aus Reichelsheim den 16-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades. Dieser war, aus Richtung Griedel kommend, in Richtung Innenstadt auf der Griedeler Straße unterwegs. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der 16-jährige Langgönser über die Motorhaube des Polos geschleudert. Er erlitt hierbei leichte Verletzungen und konnte sich anschließend eigenständig in ärztliche Behandlung begeben.

