Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbruch in Autowerkstatt + Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei bittet um Mithilfe

Stadtallendorf: Einbruch in Autowerkstatt

Einbrecher drangen zwischen Freitag (6. März) 18 Uhr und Samstag (7. März) 8.30 Uhr in eine Autowerkstatt in der Niederrheinischen Straße ein. Über die gewaltsam geöffnete Eingangstür verschafften sie sich Zutritt zu den Büroräumen, die sie auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld und entkamen unbemerkt. Die Reparatur der Einbruchschäden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050 zu kontaktieren.

Marburg-Cappel: Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei bittet um Mithilfe

Am Samstagmittag (7. März) gegen 13.45 Uhr kam es auf dem Kundenparkplatz des Tegut-Marktes in der Marburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 24-jährige Fahrerin war mit ihrem schwarzen Opel Astra auf dem Parkplatz in Richtung Beltershäuser Straße unterwegs. In Höhe des Haupteingangs hielt sie an, um der Fahrerin eines schwarzen VW Polo das Ausparken zu ermöglichen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel beider Fahrzeuge. Ohne die Personalien mit der 24-Jährigen auszutauschen, fuhr die Frau in ihrem schwarzen Kleinwagen vom Parkplatz. Laut Zeugenangaben wird die Fahrerin zwischen 50 und 60 Jahren alt mit schwarzen kurzen Haaren beschrieben. An dem Spiegelgehäuse des Opels entstand Sachschaden. Die Polizei in Marburg bittet Zeugen, die den Unfall beobachteten und Hinweise auf die Fahrerin sowie ihr Fahrzeug mit MR-Kennzeichen geben können, sich unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

