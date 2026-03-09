Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Ausgebrannter Container+Frau sorgt für Polizeieinsatz+Zigarettenautomat gesprengt+Terrassentür aufgebrochen+Einbrüche in Wohnhäuser+Fiat touchiert+Farbschmierereien Marburg

Marburg: Ausgebrannter Container - Polizei bittet um Mithilfe

Die Rettungsleitstelle informierte die Polizei am Samstag (7. März) gegen 0.40 Uhr über einen brennenden Container auf einer Wiese nahe des OBI-Marktes in der Straße "Im Schwarzenborn". Die Feuerwehr löschte den Brand. Es wurde niemand verletzt. Der Container brannte vollständig aus. Der entstandene Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache haben die Brandermittler der Marburger Kripo übernommen. Sie schließen derzeit eine Brandstiftung nicht aus. Die Ermittler suchen Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des OBI-Marktes beobachtet haben. Hinweise werden bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegengenommen.

Gladenbach-Erdhausen: Frau sorgt für Polizeieinsatz in Gaststätte

Zeugen meldeten dem Polizeinotruf in der Nacht zu Sonntag (8. März), dass eine Frau mit einer Axt in einer Gaststätte in der Schneebergstraße hantieren würde. Die 43-Jährige war zuvor Gast in der Lokalität. Nachdem sie aus dieser verwiesen worden war, kehrte sie nach kurzer Zeit gegen 0.50 Uhr mit einer Axt zurück und forderte unter anderem von der Inhaberin Geld. Zwei Zeugen gelang es, die Frau zu überwältigen und sie bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festzuhalten. Dabei erlitten sie leichte Verletzungen an den Händen, die vor Ort durch Rettungskräfte behandelt wurden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge griff die 43-Jährige niemanden mit der Axt an. Polizisten brachten sie anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus, wo sie der zuständige Arzt aufnahm. Die Beamten stellten die Axt sicher.

Breidenbach-Oberdieten: Zigarettenautomat gesprengt

Am frühen Sonntagmorgen (8. März) kam es gegen 3 Uhr in der Raiffeisenstraße zu einer Sprengung eines Zigarettenautomaten. Der Versuch hier Beute zu machen misslang. Die Täter entkamen unbemerkt. Die Hauswand, an der der Automat angebracht war, wurde beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 4.000 Euro. Die Ermittler der Marburger Kripo suchen nach Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Raiffeisenstraße wahrgenommen haben. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 in Verbindung zu setzen.

Amöneburg-Rüdigheim: Terrassentür aufgebrochen

Einbrecher drangen zwischen Samstag (7. März) 18 Uhr und Sonntag (8. März) 16.30 Uhr in ein Einfamilienhaus "An der Hauptstraße" ein. Über eine aufgebrochene Terrassentür gelangten sie in das Haus, wo sie mehrere Räume durchsuchten. Die Täter ließen Bargeld und Schmuck mitgehen. Die Reparatur der Einbruchschäden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Stadtallendorf unter der Telefonnummer (06428) 93050.

Münchhausen-Simtshausen: Einfamilienhäuser im Fokus von Einbrechern

Zwei Einfamilienhäuser in der Niederaspher Straße gerieten am Wochenende in den Fokus von Einbrechern. Zwischen 18 Uhr und 22 Uhr am Samstagabend (7. März) hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Sie durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen und erbeuteten schließlich Bargeld, Schmuck sowie Parfum. In dem gegenüberliegenden Einfamilienhaus suchten Diebe ebenfalls nach Beute. Auch hier stiegen sie über ein aufgehebeltes Fenster in das Haus ein. Ob die Täter etwas mitnahmen, muss noch ermittelt werden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf etwa 1.500 Euro. In beiden Fällen ermittelt die Marburger Kriminalpolizei. Sie bittet Zeugen um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Gladenbach: Weißer Fiat touchiert - Verursacher flüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstagmittag (7. März) auf dem Marktplatz einen weißen Fiat Panda. Dieser stand zwischen 13 Uhr und 14 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber dem Action-Markt. Der Fahrer touchierte den Fiat mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr er vom Parkplatz. Den Blechschaden an dem Kleinwagen schätzt die Polizei auf knapp 4.000 Euro. Die Unfallfluchtermittlerin sucht Zeugen, die den Zusammenstoß beobachteten und Hinweise auf den Fahrer und dessen Fahrzeug geben können. Diese werden gebeten die Polizei in Biedenkopf unter der Telefonnummer (06461) 92950 zu kontaktieren.

Marburg: Mehrere Farbschmierereien in Marburg

In Marburg kam es zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Unbekannte sprühten mit lila Farbe mehrere Parolen auf Hausfassaden in der Deutschhausstraße, in der Biegenstraße sowie in der Bismarckstraße. Die Farbschmierereien wurden gestern (8. März) festgestellt. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Den hierdurch entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Marburger Polizei unter der Telefonnummer (06421) 4060 entgegen.

