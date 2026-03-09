Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: In Einfamilienhaus eingestiegen + Autoaufbrüche

Giessen (ots)

Wetzlar: In Einfamilienhaus eingestiegen

Die Terrassentür eines Einfamilienhauses in Nauborn brach ein Unbekannter am Freitag (6.3.) auf. Der Einbrecher verschaffte sich so Zugang zum Haus in der Straße Zum Boden. Auf der Suche nach Beute durchwühlte er zwischen 15.45 Uhr und 21.45 Uhr die Wohnräume. Ob er etwas mitnahm, ist noch unklar. Er entkam unbemerkt.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Personen oder Fahrzeuge im Umfeld aufgefallen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 entgegen.

Wetzlar: Autoaufbrüche - Zeugen gesucht

Drei Autos brachen Unbekannte in Wetzlar auf. Im Zeitraum zwischen Samstag (7.3.) und heute früh zerstörten die Diebe Scheiben an Autos in den Straßen An der Schäfersheck, Großaltenstädter Straße und Rotenbergstraße. Aus den Autos klauten die Täter u.a. Bargeld, Bankkarten und eine Geldbörse. Die Ermittler suchen zu allen Fällen Zeugen, Hinweise nimmt die Polizei Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/9180 entgegen.

Um es Dieben möglichst schwer zu machen, rät die Polizei, keinerlei Wertgegenstände in Fahrzeugen zu hinterlassen, auch nicht für einen kurzen Zeitraum. Manchem Dieb ist bereits etwas Münzgeld für Parkautomaten Anreiz genug, eine Scheibe einzuschlagen. Darüber hinaus stellen die Ermittler immer wieder Fälle fest, bei denen Diebe gezielt nach unverschlossenen Autos Ausschau halten. Achten Sie daher darauf, dass ihr Fahrzeug immer ordnungsgemäß verschlossen ist, wenn Sie es verlassen. Bei verdächtigen Wahrnehmungen informieren Sie bitte unverzüglich die Polizei!

Pierre Gath, Pressesprecher

