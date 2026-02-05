Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Verkehrsunfall in Gangelt

Gangelt (ots)

Die Löscheinheit Gangelt und die Bauhofstaffel der Feuerwehr Gangelt wurden heute Vormittag um 10:21 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Martin-May-Straße alarmiert. Gegen 10:10 Uhr befuhr ein 68-jähriger Niederländer die Martin-May-Straße in Richtung Mindergangelt. Während der Fahrt erlitt der Fahrer einen medizinischen Notfall, prallte mit seinem Fahrzeug der Marke Peugeot gegen ein Schild und fuhr eine Böschung hoch. Aufgrund der Lage wurden umgehend zwei Rettungswagen sowie der Rettungshubschrauber Christoph Europa 1 zur Einsatzstelle entsendet. Da nach weitere Meldungen der Fahrer noch in dem Fahrzeug eingeschlossen sein sollte, wurde zusätzlich die Feuerwehr zur Unterstützung angefordert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle war der Fahrer bereits befreit und wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der Fahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus überführt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Kreisstraße zwischen Gangelt und Mindergangelt rund eine halbe Stunde lang gesperrt werden.

