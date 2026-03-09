Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Einbruchsversuch schlug fehl + Geldkassette gestohlen + Wahlplakate beschädigt + Falsche Bankmitarbeiter prellen Rentner + In Mehrfamilienhaus eingedrungen +

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Einbruchsversuch schlug fehl

Einbrecher versuchten im Zeitraum zwischen Mittwoch (04.03.2026) und Samstag (07.03.2026), 21:45 Uhr mehrere Glasscheiben an einem Einfamilienhaus "Am Alten Wehr" in Bad Vilbel zu zerstören, um so in das Gebäude einsteigen zu können. Die Scheiben hielten den Versuchen stand, wurden dabei jedoch beschädigt. Zeugenhinweise zu verdächtigen Feststellungen im genannten Zeitraum nimmt die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Butzbach: Geldkassette gestohlen

Durch ein Fenster drangen Unbekannte am Samstag (07.03.2026) in das Büro einer Firma in der Otto-Hahn-Straße in Butzbach ein. Zwischen 00:15 Uhr und 02:30 Uhr durchwühlten die Täter mehrere Schränke und Schubladen. Sie erbeuteten eine Geldkassette. Die Kriminalpolizei Friedberg ermittelt und bittet um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Butzbach: Wahlplakate beschädigt

Ein Zeuge meldete der Polizei in der Nacht zu Sonntag (08.03.2026) gegen 00:35 Uhr eine Gruppe Jugendlicher, die sich in der "Straße der Deutschen Einheit" an mehreren Wahlplakaten verschiedener Parteien zu schaffen machte. Beamte stellten insgesamt acht beschädigte Plakate fest. Im Rahmen der Fahndung traf eine Streife der Polizeistation Butzbach einen 17-Jährigen an, der ein Wahlplakat bei sich trug. Auf ihn kommen nun Anzeigen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung zu. Die Polizei bittet zudem Zeugen, die Angaben zu der Gruppe Jugendlicher machen können, sich unter Tel.: 06033 70430 in Butzbach zu melden.

Florstadt: Falsche Bankmitarbeiter prellen Rentner

Betrüger meldeten sich am späten Donnerstagnachmittag (05.03.2026) telefonisch bei einem Senior aus Florstadt. Sie gaben sich als Mitarbeiter der Hausbank des Rentners aus. Die Gauner gaukelten dem Mann vor, dass es Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit seiner Bankkarte und der Kreditkarte gegeben habe, sodass der Verdacht bestünde, dass er Opfer eines Betruges werden solle. Um dies abzuklären, schicke man einen Bankmitarbeiter vorbei, der die Karten abhole. Für die Überprüfung benötige man zudem auch die dazugehörige Geheimzahl. Der Senior übergab kurze Zeit danach die Karten samt PIN an den Abholer. An einem Geldautomaten hoben die Betrüger wenig später mit den erbeuteten Karten 1.500 EUR ab. Die Polizei empfiehlt, am Telefon keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu geben - auch nicht gegenüber angeblichen Mitarbeitern einer Bank. Lassen Sie sich von Anrufern nicht unter Druck setzen oder verunsichern, sondern bleiben Sie misstrauisch und hinterfragen kritisch. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie selbst bei Ihrer Bank oder im Zweifelsfall der Polizei, auch über Notruf 110, an. Suchen Sie sich hierzu selbst die Telefonnummer ihrer Bank heraus und lassen Sie sich nicht vom Anrufer eine Nummer nennen, unter der Sie angeblich mit dessen Vorgesetzten oder einem Kundenberater sprechen können. Banken schicken keine Mitarbeiter zu Ihnen nach Hause, die ihre Bank- oder Kreditkarten abholen. Ihre PIN, die Geheimzahl, bleibt geheim und geht niemanden außer Sie selbst etwas an! Ziehen Sie, wenn Sie unsicher sind, Verwandte, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Übergeben Sie niemals Geld, Wertgegenstände oder Bankunterlagen an unbekannte Personen. Außerdem rät die Polizei dazu, innerhalb der Familie und dem Bekanntenkreis Angehörige zu sensibilisieren und auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Weitere Hinweise zum Schutz vor gängigen Betrugsmaschen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Nidda: In Mehrfamilienhaus eingedrungen

In der Bachgasse in Kohden verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Bislang ist jedoch nicht bekannt, dass etwas gestohlen wurde. Die Tat ereignete sich am Freitag (06.03.2026) zwischen 13:30 Uhr und 20:30 Uhr. Hinweise bitte an die Kripo in Friedberg (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell