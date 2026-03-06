Mittelhessen: STADT+KREIS GIEßEN: Größerer Polizeieinsatz nach Hinweis auf Pistole + Hochwertige Armbanduhr entrissen + Firmeneinbruch

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Pohlheim: Größerer Polizeieinsatz nach Hinweis auf Pistole

Eine aufmerksame Zeugin informierte gestern die Polizei über zwei verdächtige Männer in Garbenteich. Die Zeugin nahm gegen 18:10 Uhr wahr, wie eine Person im Bereich der Kulturhalle in der Fröbelstraße augenscheinlich mit einer Schusswaffe hantierte. Sofort fuhren mehrere Streifen an den Einsatzort. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten die beiden Männer sofort.

Während ein Mann entkam, stoppten und kontrollierten Einsatzkräfte den anderen kurz darauf. In der Folge stellten sie auch Beschädigungen an Scheiben im Eingangsbereich der Halle fest. In der Nähe fanden sie kleine Kugeln, wie sie von Softairwaffen verschossen werden, auf. Ob diese im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung stehen, ist noch unklar. Verletzt wurde niemand.

Eine Waffe fanden die Beamten weder bei dem Mann, der keine Angaben machte, noch im Umfeld auf. Allerdings hatte er eine erlaubte Menge Cannabis dabei und auch konsumiert, was jedoch aufgrund der Örtlichkeit verboten war und zu einer Ordnungswidrigkeitenanzeige führte. Die Ermittlungen zur zweiten Person und zur Sachbeschädigung laufen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Hochwertige Armbanduhr entrissen - Zeugen gesucht

Eine 76-jährige Frau lief gestern mit ihrem Rollator die Kornblumenstraße entlang. Aus einem dunklen, nicht näher beschriebenen Pkw heraus sprachen zwei unbekannte Männer die Frau gegen 14.45 Uhr an. Sie gaben vor, den Weg zu einem Krankenhaus zu suchen. Als die Seniorin an das Fahrzeug herantrat, um Auskunft zu geben, entriss ihr der Beifahrer plötzlich die getragene Armbanduhr. Dabei stürzte die Frau und erlitt Verletzungen. Die Kriminellen flüchteten in dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb erfolglos.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Sind die Gesuchten auch an anderer Stelle aufgefallen? Wer kann Hinweise zu den Tatverdächtigen und dem dunklen Pkw geben? Wer kann Angaben zum Verbleib der goldenen Armbanduhr der Marke "Rolex" machen?

Die Ermittler bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Grünberg: Firmeneinbruch

Ein Unbekannter drang am Donnerstag (5.3.) um 1.25 Uhr in die Lagerhalle einer Firma in der Robert-Bosch-Straße ein. Er begab sich zu einem Fenster, brach dieses auf und kletterte in die Halle. Nur zwei Minuten später flüchtete er ohne Beute. Möglicherweise fühlte sich der Kriminelle während seiner Tat gestört.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

