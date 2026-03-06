Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Polizei fasst Tatverdächtigen nach Brandstiftungen + Hochwertige Fahrzeuge beschädigt + Einbruch in zwei Wohnungen + Ford durchsucht + Gegen Hauswand und hinter Gefängnismauer +

Giessen (ots)

Nidda: Polizei fasst Tatverdächtigen nach Brandstiftungen

Gegen 23:35 Uhr erhielt die Polizei am Donnerstagabend (05.03.2026) Mitteilung über brennende Kleidungsstücke an Altkleidercontainern "Hinter dem Brauhaus" in Nidda. Die Feuerwehr löschte den Brand. Im Laufe der Nacht kam es im Niddaer Stadtgebiet zu weiteren Bränden. Dabei wurden die Altkleidercontainer "Hinter dem Brauhaus" sowie drei Fahrzeuge und eine Baustellentoilette durch das Feuer beschädigt. Bereits die ersten Ermittlungen ergaben Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung. Im Rahmen der Fahndung kontrollierte eine Streife der Polizeistation Büdingen in einem Selbstbedienungsladen einen 32-jährigen Mann aus Nidda. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Beweismittel auf, die einen Tatverdacht gegen den Niddaer ergaben. Außerdem führte er ein Messer sowie Betäubungsmittel mit sich. Die Polizisten nahmen den 32-jährigen fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen musste der Mann am Freitagvormittag (06.03.2026) wegen fehlender Haftgründe entlassen werden. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Brandstiftung und der Sachbeschädigung sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Bad Vilbel: Hochwertige Fahrzeuge beschädigt

Auf dem Hof eines Autohandels in der "Alte Frankfurter Straße" beschädigte ein Unbekannter vier hochwertige Fahrzeuge. Der Täter zerkratzte den Lack an einem Audi, einem BMW, einem Mercedes und einem Maserati. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Mittwoch (04.03.2026) auf Donnerstag (05.03.2026). Hinweise bitte an die Bad Vilbeler Polizeistation (Tel.: 06101 54600).

Büdingen: Einbruch in zwei Wohnungen

Ein Einbrecher beschädigte ein Fenster eines Mehrfamilienhauses "Am Brückenacker" in Wolf. Durch dieses steig er in die Wohnung ein. Gestohlen wurde hier nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Außerdem verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zu einer weiteren Wohnung. Dort ließ er Bargeld mitgehen. Die Tatzeit kann auf Donnerstag (05.03.2026), 18:45 Uhr bis 20:30 Uhr eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Friedberg: Ford durchsucht

Zeugen fiel am Donnerstagvormittag (05.03.2026) gegen 11:20 Uhr in der Altkönigstraße ein Radfahrer auf, der in Höhe eines silberfarbenen Ford Mondeo von seinem Fahrrad abstieg und die Beifahrertür des Fords öffnete. Anschließend durchsuchte er den Innenraum des Fahrzeugs. Danach stieg er wieder auf sein Rad und fuhr über die Crößmannstraße in Richtung Innenstadt. Nach ersten Erkenntnissen machte er keine Beute. Die Zeugen beschrieben den Radfahrer als circa 30 Jahre alt und mit dunklerem Teint. Er trug eine Sonnenbrille, eine beigefarbene Weste und hatte darunter ein Oberteil mit weißen Ärmeln. Hinweise zur Tat oder der Identität der beschriebenen Person nimmt die Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Rosbach: Gegen Hauswand und hinter Gefängnismauer

Ein 38-jähriger Mann betrat am Donnerstagnachmittag (05.03.2026) eine Kfz-Aufbereitungsfirma in Ober-Rosbach und nahm sich dort einen Fahrzeugschlüssel. Mit dem dazugehörigen VW Golf fuhr er davon. Seine Fahrt endete an einer Hauswand in der Nieder-Rosbacher-Straße. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Außerdem erkannten die Polizisten Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln. Auf der Friedberger Polizeistation nahm ein Arzt dem 38-Jährigen Blut ab. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass zudem ein Haftbefehl gegen den wohnsitzlosen Mann vorliegt. Des Weiteren fertigten die Beamten am Donnerstag mehrere Anzeigen gegen ihn, unter anderem wegen des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs, der Gefährdung des Straßenverkehrs, Beleidigung und Bedrohung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten die Polizisten ihn wegen des bestehenden Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell