Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Marburg und des Polizeipräsidiums Mittelhessen Marburg: Familienstreit eskaliert - 29-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Giessen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Marburg und des Polizeipräsidiums Mittelhessen

Marburg: Familienstreit eskaliert - 29-Jähriger wird Haftrichter vorgeführt

Die Staatsanwaltschaft Marburg führt ein Ermittlungsverfahren gegen einen 29-jährigen Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Am Donnerstagabend, 5. März 2026, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern im Alter von 16 und 29 Jahren sowie ihrer 55-jährigen Mutter in einem Mehrfamilienhaus in Marburg.

Der Beschuldigte suchte gegen 19 Uhr die Wohnung auf, in der seine Mutter gemeinsam mit dem 16-jährigen Bruder lebt. In dem Wohnungsflur soll es zunächst zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein, die in eine körperliche Auseinandersetzung übergegangen sein soll. Der Beschuldigte soll seinen Bruder geschlagen, getreten und gewürgt haben.

Der 16-Jährige und die 55-Jährige erlitten Verletzungen. Rettungskräfte brachten die beiden in ein Krankenhaus, wo ihre nicht lebensbedrohlichen Verletzungen behandelt wurden.

Der Beschuldigte wurde am Freitag, 6. März 2026, dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Marburg vorgeführt. Die Staatsanwaltschaft Marburg beantragte, gegen den Beschuldigten Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu erlassen und den Vollzug der Untersuchungshaft anzuordnen. Der zuständige Haftrichter erließ zwar einen Haftbefehl, jedoch lediglich wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung. Den Haftbefehl setzte er gegen Auflagen außer Vollzug.

Die umfangreichen Ermittlungen zu dem genauen Tatablauf und zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Über diese Informationen hinausgehende Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Timo Ide, Staatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Marburg

Alisa Jockel, Polizeioberkommissarin und Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Mittelhessen

