Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Alleinunfall Schwertransporter Bezug zur Pressemeldung Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst vom 10.03.2026, 04:09 Uhr

Giessen (ots)

Münchhausen: Alleinunfall Schwertransporter

Münchhausen: Alleinunfall Schwertransporter

Der Schwertransporter war fahrbereit und wurde von einer Polizeistreife des Regionalen Verkehrsdienstes auf einen nahegelegenen Parkplatz begleitet. Eine Weiterfahrt war aufgrund einer fehlenden Genehmigung nicht möglich. Gemäß der erteilten Auflage darf der Schwertransport nur zwischen 22 Uhr und 6 Uhr durchgeführt werden. Der Fahrer darf seine Fahrt daher ab 22 Uhr fortsetzen. Die Polizei schätzt den Gesamtunfallschaden auf circa 2.500 Euro. Die betroffene Strecke war für die Dauer von etwa 9 Stunden voll gesperrt.

