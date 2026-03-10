Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Verfolgungsfahrt nach Einbruch - Kriminelle entkommen

Giessen (ots)

Haiger: Verfolgungsfahrt nach Einbruch - Kriminelle entkommen

Eine aufmerksame Zeugin informierte die Polizei am frühen Samstag (7.3.) über einen Einbruch in der Bahnhofstraße. Die Frau konnte beobachten, wie mehrere Personen gegen 4 Uhr den Eingangsbereich eines Fahrradgeschäfts aufbrachen. Dazu nutzten sie einen weißen Transporter. Die Einbrecher erbeuteten mehrere hochwertige Pedelecs aus dem Laden und fuhren mit dem Lieferwagen über die Bahnhofstraße und anschließend die Bundesstraße 277 in Richtung Dillenburg davon. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung bemerkten Einsatzkräfte der Polizei Wetzlar ein verdächtiges Fahrzeug auf der Autobahn 45 im Bereich Wetzlar Süd. Als sie den weißen Transporter anhalten und einer Kontrolle unterziehen wollten, ignorierte der Fahrer die Anhaltezeichen. Stattdessen drückte er auf das Gaspedal und flüchtete über die A 45 und anschließend die A 5 in südliche Richtung. Die Streife verfolgte das Fahrzeug und forderte Verstärkung an.

An der Anschlussstelle Ober-Mörlen verließ der weiße Peugeot Boxer gegen 4.40 Uhr die Autobahn. Unmittelbar nach der Autobahnabfahrt stoppte der Fahrer den Transporter. Sofort darauf stiegen alle Fahrzeuginsassen aus und rannten teils in ein angrenzende Feldgebiet, teils über die angrenzende Autobahn davon. Trotz anschließender umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnten die Flüchtigen nicht mehr angetroffen werden. Der von ihnen genutzte Peugeot Boxter wurde zuvor in Frankfurt am Main gestohlen. Im Transporter faden die Beamten insgesamt 17 entwendete Zweiräder im Wert von über 75.000 Euro auf. Das Fahrzeug samt gestohlener Fahrräder stellten die Beamten sicher. Nach Abschluss der Ermittlungen können diese ihren rechtmäßigen Eigentümern ausgehändigt werden. Die Ermittlungen zu den flüchtigen Tätern laufen.

Die Ermittler bitten um Hinweise: Wer kann Angaben zu den flüchtigen Einbrechern machen? Wer hat im Bereich Ober-Mörlen gegen 4.40 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wer ist im Rahmen der Flucht gefährdet worden?

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dillenburg unter der Telefonnummer 02771/9070 entgegen.

Pierre Gath, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell