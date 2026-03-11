Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 10.03.2026, gegen 10.30 Uhr kam es an der Kreuzung Hannoverschen Straße/Berliner Ring zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 86-jähriger Nienburger die Hannoversche Straße aus Richtung Stadtmitte kommend. Als er an der Kreuzung Berliner Ring beabsichtigte, nach rechts auf den Berliner Ring in Fahrtrichtung Minden aufzufahren, übersah er vermutlich aufgrund blendender Sonne einen kreuzenden Radfahrer. Der 65-jährige Nienburger wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der 86-Jährige blieb unverletzt.

Sein Nissan wurde an der linken Fahrzeugseite leicht in Form von Kratzer beschädigt. Das Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wurde vorläufig auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

