Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Blitzableiter-Installation von Flachdach gestohlen

Nienburg (ots)

(KEM) Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitagmittag, 06.03.2026, ca. 12.15 Uhr, bis Montagmorgen, 09.03.2026, ca. 7.15 Uhr, große Teile der Blitzableiter-Installation von einem Flachbau der feuerwehrtechnischen Zentrale in Nienburg gestohlen.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge haben sie sich mithilfe einer Leiter Zutritt zu dem Flachbau verschafft und ca. 50 m Aluminiumleitung der Blitzschutzinstallation entfernt.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge an der feuerwehrtechnischen Zentralen an der Verdener Landstraße in Nienburg beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/92120 entgegen.

