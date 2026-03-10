Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Nienburg - Blitzableiter-Installation von Flachdach gestohlen
Nienburg (ots)
(KEM) Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitagmittag, 06.03.2026, ca. 12.15 Uhr, bis Montagmorgen, 09.03.2026, ca. 7.15 Uhr, große Teile der Blitzableiter-Installation von einem Flachbau der feuerwehrtechnischen Zentrale in Nienburg gestohlen.
Polizeilichen Erkenntnissen zufolge haben sie sich mithilfe einer Leiter Zutritt zu dem Flachbau verschafft und ca. 50 m Aluminiumleitung der Blitzschutzinstallation entfernt.
Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge an der feuerwehrtechnischen Zentralen an der Verdener Landstraße in Nienburg beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Nienburg unter 05021/92120 entgegen.
