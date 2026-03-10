PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Helpsen - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Helpsen (ots)

(KEM) Am Montagmorgen, den 09.03.2026, gegen 7.45 Uhr ereignete sich an der K19/Bergkrug in Helpsen ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Radfahrer.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 26-Jähriger aus der SG Nienstädt mit einem VW die Riepacker Straße in Richtung Bergkrug. Im dortigen Einmündungsbereich missachtete er die Vorfahrt eines 12-Jährigen (ebenfalls SG Nienstädt), der mit seinem Fahrrad die Straße Bergkrug in Richtung Leveser Allee befuhr, und touchierte diesen. Der Junge stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Ein RTW war nicht erforderlich. Der Junge wurde an seine Eltern übergeben. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Der VW wurde leicht an der Front beschädigt. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 500 Euro geschätzt. Am Kinderrad wurde kein Schaden festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Andrea Kempin
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

