Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere Einbrüche im Oldenburger Stadtgebiet - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Oldenburger Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte im Röwekamp ein. Nach bisherigen Erkenntnissen brachen sie zwischen 1:35 Uhr und 2:50 Uhr eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in einer Wohnung in der Rostocker Straße. Dort verschafften sich Unbekannte im Zeitraum von Sonntagmittag bis Mittwochmittag gewaltsam Zutritt zu den Räumen. Die Täter entwendeten eine Geldkassette.

Auch ein Einfamilienhaus im Quellenweg geriet ins Visier von Einbrechern. Zwischen Montagnachmittag und Mittwochmittag drangen die Täter gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten mehrere Räume. Angaben zum möglichen Diebesgut liegen bislang noch nicht vor.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Mittwoch im Alten Postweg. In der Zeit zwischen 14:00 Uhr und etwa 21:00 Uhr schlugen Unbekannte eine Scheibe ein, um in das Einfamilienhaus zu gelangen. Dieses wurde anschließend durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter unter anderem eine geringe Menge Bargeld.

Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(260310)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

