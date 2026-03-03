PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Zwei Trunkenheitsfahrten im Bereich Westerstede

Oldenburg (ots)

Gleich zwei Fälle von Trunkenheit im Verkehr haben Einsatzkräfte am gestrigen Montag im Bereich Westerstede beschäftigt.

Am Montagabend gegen 22:20 Uhr informierte eine aufmerksame Zeugin die Polizei über einen VW mit Leeraner Kennzeichen, der durch eine unsichere und auffällige Fahrweise aufgefallen war.

Eine Streifenwagenbesatzung konnte den VW wenig später in der Hauptstraße in Apen antreffen, anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des 34-jährigen Fahrzeugführers. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von über 2,0 Promille.

Hierauf wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Zudem stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Bereits am Montagnachmittag gegen 16:15 Uhr war es zu einem weiteren Vorfall gekommen.

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Am Esch in Westerstede rangierte ein 64-jähriger Mann mit seinem VW und stieß dabei gegen ein anderes Auto. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die zur Unfallaufnahme eingesetzten Polizeibeamten nahmen bei dem 64-Jährigen Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobe durchgeführt und der Führerschein des Mannes sichergestellt. Gegen ihn wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

