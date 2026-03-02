PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-OL: Mehrere Einbrüche am Wochenende

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu mehreren Einbrüchen, die Polizei sucht Zeugen der Taten.

In der Ammerländer Heerstraße im Bereich des Universitätscampus brachen Unbekannte zwischen Samstagabend und Montagmorgen auf einer Baustelle ein und entwendeten mehrere WC-Anlagen sowie Waschtische. Aufgrund der Menge der gestohlenen Gegenstände geht die Polizei davon aus, dass ein Fahrzeug für den Abtransport genutzt wurde.(246458)

In der Achternstraße drangen Unbekannte zwischen Sonntag, 15 Uhr, und Montagmorgen in einen Friseursalon ein. Dort wurde nach Aufbrechen einer Tür die Kasse samt Bargeld gestohlen.(246517)

Ebenfalls von Sonntagmittag bis Montagmorgen kam es auf einer Baustelle in der Werrastraße zu einem Einbruch. Mehrere Baucontainer wurden aufgebrochen und Werkzeug entwendet.(245775)

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

