Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Rastede: Autofahrer/in flüchtet vor Polizei +++ Polizei bittet um Zeugenhinweise

Oldenburg (ots)

In Rastede ist am Mittwochabend, 25. Februar 2026, ein Autofahrer oder eine Autofahrerin gegen 17:40 Uhr mit einem weißen Geländewagen, einem Pick-up der Marke Volkswagen (VW Amarok), vor einer Verkehrskontrolle der Polizei geflüchtet.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugenhinweisen, die die Flucht beobachtet haben und Hinweise zu dem oder der Fahrer/in des VW Amarok geben können.

Wer wurde durch das Fahrverhalten gefährdet oder genötigt und hat sich bislang nicht mit der Polizei in Verbindung gesetzt? Wer kann Hinweise zur Täterschaft mitteilen? (Personenbeschreibung oder Personalien) Wer hat in diesem Zusammenhang weitere verdächtige Beobachtungen gemacht?

Als ein Streifenagen der Polizei Rastede eine Verkehrskontrolle des VW Amarok durchführen wollte, wurde das Fahrzeug stark beschleunigt und flüchtete vor der Polizei.

Die Flucht erfolgte im Ortskern von Rastede über den Parkplatz des Lidl-Marktes an der Oldenburger Straße sowie das Gelände der dortigen Esso Tankstelle/Waschanlage und im weiteren Verlauf über die Straße Am Stratjebusch.

Am späteren Abend konnte das Fahrzeug in der Gartenstraße in Rastede festgestellt werden. Hier wurde es geparkt. Vom Fahrzeugführer/in fehlte jedoch jede Spur.

Hinweise nimmt die Polizei Rastede unter 04402-9165215 entgegen.

(228970)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Mathias Kutzner
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

