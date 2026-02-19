Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Aufbrüche von Verkaufsautomaten - Zeugen gesucht

Oldenburg (ots)

In den vergangenen Nächten kam es in Westerstede, Oldenburg und Rastede zu mehreren Aufbrüchen von Verkaufsautomaten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise.

Westerstede

Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag, in der Zeit von 21:33 Uhr bis 07:05 Uhr, hebelten unbekannte Täter einen Verkaufsautomaten am Hermannsplatz in Westerstede gewaltsam auf. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie Lebensmittel und Tabakwaren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede unter 04488-8330 zu melden (190643).

Oldenburg

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 21:40 Uhr und 08:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Nadorster Straße, angrenzend an die Autobahnanschlussstelle Nord, ebenfalls zu einem Aufbruch eines Verkaufsautomaten. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und entwendeten Lebensmittel, Tabakwaren sowie Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441 7904115 entgegen (196642).

Rastede

In der vergangenen Nacht versuchten gegen 01:27 Uhr drei bislang unbekannte Täter einen Verkaufsautomaten in der Ladestraße in Rastede aufzuhebeln. Nachdem der Aufbruch misslang, schlugen sie die Scheibe des Automaten ein. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täter während der Tatausführung möglicherweise gestört wurden. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04402-916520 bei der Polizei Rastede zu melden (199734).

