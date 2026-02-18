Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Edewecht: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, den 18.02.2026, gegen 13:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines Pkw mit Anhänger die Hauptstraße in Edewecht in Richtung Bad Zwischenahn.

Zur gleichen Zeit stieg eine 70-jährige Frau in ihren am Fahrbahnrand geparkten Audi A 3 ein. Beim Vorbeifahren kollidierte der Anhänger des Pkw mit der geöffneten Fahrertür des Audi. Der Pkw mit Anhänger setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne die Schadensregulierung zu ermöglichen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrzeugführer den Zusammenstoß möglicherweise nicht bemerkt hat.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem beteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn (04403/927-0) in Verbindung zu setzen.

(197549)

