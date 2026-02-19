Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall auf der B401

Oldenburg (ots)

Gestern Abend kam es auf der Bundesstraße 401 zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen und mehreren Verletzten.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 18:40 Uhr eine 68-jährige Frau aus dem Saterland mit ihrem Fahrzeug die Küstenkanalstraße in Fahrtrichtung Papenburg.

In Höhe des Schafdamm beabsichtigte sie, einen in gleicher Richtung fahrenden Lkw zu überholen. Dabei übersah sie das entgegenkommende Fahrzeug einer 34-jährigen Oldenburgerin, sodass es beim Ausscheren auf die Gegenfahrbahn zu einer seitlichen Kollision beider Fahrzeuge kam. In der Folge verlor die 68-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte frontal mit dem Fahrzeug eines 49-jährigen Mannes aus Friesoythe, der sich hinter der 34-jährigen Autofahrerin in Fahrtrichtung Oldenburg befand.

Für die Unfallaufnahme musste die B401 voll gesperrt werden. Durch den Verkehrsunfall erlitten fünf Personen im Alter von 34 bis 75 Jahren schwere und leichte Verletzungen.

(199294)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell