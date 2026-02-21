Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Suche nach vermisster Person

Oldenburg (ots)

Seit gestern Nachmittag (20.02.2026), ca. 16:00 Uhr, wird ein 25-jähriger Mann aus Oldenburg vermisst.

Nach bisherigen Erkenntnissen meldete eine Wohnstätte für Menschen mit geistigen und körperlichen Einschränkungen in der Huntestraße in Oldenburg den Mann als vermisst, nachdem er gegen 16:00 Uhr die Einrichtung in unbekannte Richtung verlassen habe und nicht wieder zurückgekehrt sei.

Der Vermisste ist vermutlich nicht orientiert und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Er ist nicht auf Medikamente angewiesen und nutzt häufig den Öffentlichen Personennahverkehr. Trotz umfassender Suchmaßnahmen konnte die vermisste Person bislang nicht angetroffen werden.

Der 25-Jährige ist ca. 180 cm groß und hat eine kräftige Statur. Ferner hat er kurze rotblonde Haare und soll mit einer dunklen Steppjacke bekleidet sein.

Aufmerksame Zeuginnen und Zeugen, die den Vermissten gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Oldenburg unter 0441/790-4215 oder per Notruf über 110 zu melden.(208445)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell