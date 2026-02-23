Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Oldenburg: Erfolgreiche Vermisstensuche nach 25-jährigem Mann

Oldenburg (ots)

Die am Samstag, 21. Februar 2026, veröffentliche Fahndung nach einem 25-jährigen Mann aus Oldenburg, konnte bereits am darauffolgenden Sonntag erfolgreich beendet werden.

Der 25-Jährige wurde in den Mittagsstunden von der Bundespolizei am Bahnhof in Bamberg (Bundesland Bayern, Regierungsbezirk Oberfranken) angetroffen, nachdem er zuvor einem aufmerksamen Zugbegleiter aufgefallen war.

Der 25-Jährige befindet sich zwischenzeitlich wieder wohlbehalten in Oldenburg.

