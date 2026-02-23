PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Oldenburg: Erfolgreiche Vermisstensuche nach 25-jährigem Mann

Oldenburg (ots)

Die am Samstag, 21. Februar 2026, veröffentliche Fahndung nach einem 25-jährigen Mann aus Oldenburg, konnte bereits am darauffolgenden Sonntag erfolgreich beendet werden.

Der 25-Jährige wurde in den Mittagsstunden von der Bundespolizei am Bahnhof in Bamberg (Bundesland Bayern, Regierungsbezirk Oberfranken) angetroffen, nachdem er zuvor einem aufmerksamen Zugbegleiter aufgefallen war.

Der 25-Jährige befindet sich zwischenzeitlich wieder wohlbehalten in Oldenburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Mathias Kutzner
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 21.02.2026 – 12:38

    POL-OL: Suche nach vermisster Person

    Oldenburg (ots) - Seit gestern Nachmittag (20.02.2026), ca. 16:00 Uhr, wird ein 25-jähriger Mann aus Oldenburg vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen meldete eine Wohnstätte für Menschen mit geistigen und körperlichen Einschränkungen in der Huntestraße in Oldenburg den Mann als vermisst, nachdem er gegen 16:00 Uhr die Einrichtung in unbekannte Richtung verlassen habe und nicht wieder zurückgekehrt sei. Der ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 12:38

    POL-OL: Aufbrüche von Verkaufsautomaten - Zeugen gesucht

    Oldenburg (ots) - In den vergangenen Nächten kam es in Westerstede, Oldenburg und Rastede zu mehreren Aufbrüchen von Verkaufsautomaten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise. Westerstede Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag, in der Zeit von 21:33 Uhr bis 07:05 Uhr, hebelten unbekannte Täter einen Verkaufsautomaten am Hermannsplatz in Westerstede gewaltsam ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 09:00

    POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall auf der B401

    Oldenburg (ots) - Gestern Abend kam es auf der Bundesstraße 401 zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen und mehreren Verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 18:40 Uhr eine 68-jährige Frau aus dem Saterland mit ihrem Fahrzeug die Küstenkanalstraße in Fahrtrichtung Papenburg. In Höhe des Schafdamm beabsichtigte sie, einen in gleicher Richtung fahrenden Lkw zu überholen. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren