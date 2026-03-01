Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemeldung der PI Oldenburg-Stadt/ Ammerland vom 01.03.2026

Oldenburg (ots)

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden

Am gestrigen Abend kam es im Kreuzungsbereich Cloppenburger Straße / Niedersachsendamm zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 51-jährige Oldenburgerin gegen 23:00 Uhr mit ihrem Fahrzeug den Niedersachsendamm in Richtung Cloppenburger Straße und beabsichtigte, die Kreuzung geradeaus in Richtung Sandkamp zu überqueren. Dabei übersah sie offenbar den von rechts kommenden, bevorrechtigten Pkw eines 72-jährigen Fahrzeugführers. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht der Kollision wurde das Fahrzeug der 51-Jährigen gegen einen weiteren Pkw geschleudert, der im Sandkamp verkehrsbedingt hielt. Die 51-Jährige sowie der 72-Jährige wurden leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. An zwei der drei beteiligten Fahrzeuge entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. (242142)

Eilversammlung auf dem Schlossplatz

Am gestrigen Abend fand in der Zeit von 21:45 Uhr bis 00:07 Uhr anlässlich des Todes des iranischen Staatsoberhauptes eine Eilversammlung auf dem Schlossplatz in der Oldenburger Innenstadt statt. An der stationären Versammlung nahmen in der Spitze rund 120 Personen teil. Neben Redebeiträgen kam es zu Tanzdarbietungen sowie zum Abspielen von Musik. Die Versammlung verlief störungsfrei und friedlich.

Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstagnachmittag kam es im Giesenweg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Wohnhaus und entwendeten diverse Wertgegenstände. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441 / 790-4115 entgegen.(241240)

