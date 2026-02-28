Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus im Harreweg Oldenburg- Kreyenbrück
Oldenburg (ots)
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Harreweg gekommen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Haus ein. Zum Diebesgut liegen derzeit noch keine Informationen vor. Hinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter Tel. 0441 /790-4115 entgegen. (236780)
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Einsatz- und Streifendienst 1
Dienstschichtleiter
Telefon: 0441/790-4117
https://bit.ly/2tdxQao
https://twitter.com/polizei_ol
Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell