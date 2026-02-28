Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus im Harreweg Oldenburg- Kreyenbrück

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Harreweg gekommen. Der oder die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Haus ein. Zum Diebesgut liegen derzeit noch keine Informationen vor. Hinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter Tel. 0441 /790-4115 entgegen. (236780)

