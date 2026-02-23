PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl
  • Bild-Infos
  • Download

Bockenheim an der Weinstraße (ots)

In der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr wurde gestern (22.02.26) in ein Haus in der Uhlandstraße eingebrochen. Der/die unbekannte/n Täter hebelten eine Terrassentür auf und entwendeten Schmuck und Uhren.

Haben Sie gestern in der Uhlandstraße oder der näheren Umgebung Verdächtiges beobachtet?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalinspektion Neustadt unter Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren