Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruchsdiebstahl

Bild-Infos

Download

Bockenheim an der Weinstraße (ots)

In der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr wurde gestern (22.02.26) in ein Haus in der Uhlandstraße eingebrochen. Der/die unbekannte/n Täter hebelten eine Terrassentür auf und entwendeten Schmuck und Uhren.

Haben Sie gestern in der Uhlandstraße oder der näheren Umgebung Verdächtiges beobachtet?

Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalinspektion Neustadt unter Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail kineustadt@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell