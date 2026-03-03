Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei kontrolliert Versicherungsschutz - Zahlreiche Verstöße festgestellt

Oldenburg (ots)

Mit dem 1. März hat das neue Versicherungsjahr für Elektrokleinstfahrzeuge und andere versicherungspflichtige Fahrzeuge begonnen. Seit diesem Datum ist - wie in jedem Jahr - ein neues Versicherungskennzeichen erforderlich.

Die Polizei hat dies zum Anlass genommen, Kontrollen sowohl im Stadtgebiet als auch im Landkreis Ammerland durchzuführen.

Im Rahmen der gestrigen Maßnahmen kontrollierten die Beamten unter anderem elf Elektroscooter, für die kein aktueller Versicherungsschutz mehr bestand.

Darüber hinaus stellten die Polizisten bei einer Kontrolle des 25-jährigen Fahrers eines E-Scooters am gestrigen Mittag in der Nadorster Straße eine erhebliche Alkoholisierung fest. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Bei einer weiteren Kontrolle am Nachmittag in der Straße Am Pulverturm ergaben sich bei einem 34-jährigen E-Scooterfahrer Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Gegen sämtliche Personen ohne gültigen Versicherungsschutz wurden Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Fahrzeuge ohne aktuellen Versicherungsschutz nicht im öffentlichen Straßenverkehr geführt werden dürfen. Wer dennoch ohne gültige Versicherung fährt, muss mit einem Ermittlungsverfahren sowie im Schadensfall mit erheblichen finanziellen Forderungen rechnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell