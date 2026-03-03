PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Raub eines Pedelecs in der Sachsenstraße - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Gestern Abend kam es in der Sachsenstraße zu einem Raubdelikt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Ein 29-jähriger Mann teilte gegen 18:55 Uhr der Polizei mit, dass ihm sein Pedelec geraubt worden sei.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem Pedelec das Gelände der dortigen Berufsbildenden Schule (BBS), als zwei bislang unbekannte Männer auf ihn zukamen und ihm den Weg versperrten. Einer der Täter forderte unter Androhung von Schlägen die Herausgabe des Fahrrades. Hierauf übergab der Geschädigte das Pedelec. Anschließend rief er lautstark um Hilfe.

Ein Zeuge nahm die Hilferufe wahr und verständigte ebenfalls die Polizei. Noch auf dem Schulhof wurde festgestellt, dass das Pedelec von den Tätern zurückgelassen worden war. Aus bislang ungeklärten Gründen entfernten sich die Männer ohne das Fahrrad vom Tatort. Trotz einer sofortigen Fahndung konnten diese nicht mehr angetroffen werden.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Beide sollen etwa 30 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein. Einer der Männer war etwa 170 bis 175 cm groß, hatte dunkle Haare, einen Vollbart und trug dunkle Kleidung. Der zweite Täter war etwa 190 cm groß, hatte hellblonde Haare und war mit einem dunklen Sportanzug bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den beschriebenen Personen geben können, sich unter der 0441-7904115 zu melden.(250032)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 08:57

    POL-OL: Polizei kontrolliert Versicherungsschutz - Zahlreiche Verstöße festgestellt

    Oldenburg (ots) - Mit dem 1. März hat das neue Versicherungsjahr für Elektrokleinstfahrzeuge und andere versicherungspflichtige Fahrzeuge begonnen. Seit diesem Datum ist - wie in jedem Jahr - ein neues Versicherungskennzeichen erforderlich. Die Polizei hat dies zum Anlass genommen, Kontrollen sowohl im Stadtgebiet als auch im Landkreis Ammerland durchzuführen. Im ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 14:10

    POL-OL: Mehrere Einbrüche am Wochenende

    Oldenburg (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es zu mehreren Einbrüchen, die Polizei sucht Zeugen der Taten. In der Ammerländer Heerstraße im Bereich des Universitätscampus brachen Unbekannte zwischen Samstagabend und Montagmorgen auf einer Baustelle ein und entwendeten mehrere WC-Anlagen sowie Waschtische. Aufgrund der Menge der gestohlenen Gegenstände geht die Polizei davon aus, dass ein Fahrzeug für den ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 09:27

    POL-OL: Pressemeldung der PI Oldenburg-Stadt/ Ammerland vom 01.03.2026

    Oldenburg (ots) - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden Am gestrigen Abend kam es im Kreuzungsbereich Cloppenburger Straße / Niedersachsendamm zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 51-jährige Oldenburgerin gegen 23:00 Uhr mit ihrem Fahrzeug den Niedersachsendamm in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren