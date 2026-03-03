Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Raub eines Pedelecs in der Sachsenstraße - Polizei sucht Zeugen

Oldenburg (ots)

Gestern Abend kam es in der Sachsenstraße zu einem Raubdelikt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Ein 29-jähriger Mann teilte gegen 18:55 Uhr der Polizei mit, dass ihm sein Pedelec geraubt worden sei.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem Pedelec das Gelände der dortigen Berufsbildenden Schule (BBS), als zwei bislang unbekannte Männer auf ihn zukamen und ihm den Weg versperrten. Einer der Täter forderte unter Androhung von Schlägen die Herausgabe des Fahrrades. Hierauf übergab der Geschädigte das Pedelec. Anschließend rief er lautstark um Hilfe.

Ein Zeuge nahm die Hilferufe wahr und verständigte ebenfalls die Polizei. Noch auf dem Schulhof wurde festgestellt, dass das Pedelec von den Tätern zurückgelassen worden war. Aus bislang ungeklärten Gründen entfernten sich die Männer ohne das Fahrrad vom Tatort. Trotz einer sofortigen Fahndung konnten diese nicht mehr angetroffen werden.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Beide sollen etwa 30 Jahre alt und von schlanker Statur gewesen sein. Einer der Männer war etwa 170 bis 175 cm groß, hatte dunkle Haare, einen Vollbart und trug dunkle Kleidung. Der zweite Täter war etwa 190 cm groß, hatte hellblonde Haare und war mit einem dunklen Sportanzug bekleidet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den beschriebenen Personen geben können, sich unter der 0441-7904115 zu melden.(250032)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell