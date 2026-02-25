Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Metznerpark - Die Polizei Frankenthal ist für Sie vor Ort

Frankenthal (ots)

Die Kriminalitätsentwicklung in Frankenthal zeigt seit Jahren einen positiven Trend: Die Fallzahlen sind insgesamt rückläufig, und auch im Metznerpark ist das tatsächliche Straftatenaufkommen, trotz der beiden Straftaten in den vergangenen Tagen, insgesamt unauffällig. Erfahrungsgemäß kann das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung jedoch von objektiven Daten abweichen. Ursachen hierfür können vielfältig sein - unter anderem auch die öffentliche Berichterstattung. Die Polizei berichtet grundsätzlich über schwere Straftaten, insbesondere wenn sie im öffentlichen Raum stattfinden oder wenn zur Aufklärung Zeugen benötigt werden. Zeitlich begrenzte Häufungen bestimmter Delikte können in der Berichterstattung sichtbar werden, ohne dass dies eine tatsächliche Trendentwicklung darstellt. Eine belastbare Aussage zur Kriminalitätsentwicklung ist erst durch eine langfristige Betrachtung möglich. Die Polizei Frankenthal nimmt die Ängste und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger sehr ernst. Daher werden Polizeikräfte verstärkt im Metznerpark vor Ort präsent sein. Zum einen, um mögliche Straftaten zu verhindern, aber vor allem, um für die Menschen ansprechbar zu sein. Die eingesetzten Beamtinnen und Beamten stehen den Bürgerinnen und Bürgern für Fragen, Hinweise und Beobachtungen direkt zur Verfügung. Wer verdächtige Wahrnehmungen macht oder Fragen hat, kann sich außerdem jederzeit an die Polizeiinspektion Frankenthal wenden - persönlich, telefonisch oder über die bekannten Kontaktwege. Darüber hinaus steht die Polizeiinspektion Frankenthal in engem Austausch mit der Stadtverwaltung Frankenthal. Gemeinsam mit dem kommunalen Vollzugsdienst wird die Polizei künftig regelmäßig koordinierte Kontrollmaßnahmen durchführen. Ziel dieser Maßnahmen ist insbesondere das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung weiter zu stärken und Straftaten zu verhindern. Darüber hinaus wird die Polizei begangene Straftaten auch weiterhin konsequent verfolgen. Zu den beiden Straftaten in den vergangenen Tagen (s. auch unsere Meldungen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/6220283 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/6218410) laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Zeugen die Hinweise zu der gefährlichen Körperverletzung am 15.02.2026 geben können werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Auch andere Hinweise oder verdächtige Beobachtungen können Bürgerinnen und Bürger jederzeit bei der Polizeiinspektion Frankenthal melden - in dringenden Fällen per Notruf 110.

