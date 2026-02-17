PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz) Frankenthal - gefährliche Körperverletzung im Metznerpark

Frankenthal (ots)

Am 15.02.2026 hielt sich ein 19-jähriger Heranwachsenderaus Frankenthal gegen 15 Uhr in der Parkanlage des Metznerparks auf. Plötzlich kam ein dem Geschädigten flüchtig bekannter 25-jähriger Mann aus Frankenthal zusammen mit vier weiteren unbekannten männlichen Personen auf ihn zu. Drei der Personen begannen unvermittelt auf den Geschädigten einzuwirken, wobei sie unter anderem Baseballschläger und vermutlich auch ein Messer verwendeten. Der Geschädigte ging durch den Angriff zu Boden. Die Täter ließen plötzlich von dem Geschädigten ab und flüchteten aus der Parkanlage. Von der Auseinandersetzung trug der Geschädigte eine nicht lebensgefährliche Stichverletzung am Oberkörper sowie mehrere Hämatome davon und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Die eingeleiteten Fahndungs- und Durchsuchungsmaßnahmen nach dem Tatwerkzeug und den Tätern verliefen bisher negativ, die Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

