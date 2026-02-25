PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - 14-Jähriger nach mehreren Straftaten in Untersuchungshaft Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Frankenthal (ots)

Ergänzende Informationen zu der Pressemeldung vom 21.02.2026 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117688/6221118

Nach umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Polizei Frankenthal steht ein 14-Jähriger im Verdacht, zwischen Dezember 2025 und Februar 2026 mehrere Eigentumsdelikte u.a. in Frankenthal begangen zu haben.

Bereits am 17. Dezember 2025 soll er versucht haben, in der Schraderstraße ein geparktes Fahrzeug aufzubrechen, was jedoch misslang. Am 6. Januar 2026 soll er nach bisherigen Erkenntnissen den Türrahmen eines Ladengeschäfts in der Bahnhofstraße aufgehebelt haben, jedoch ohne Beute geflüchtet sein. Am 14. Januar 2026 soll es zu mehreren weiteren Taten gekommen sein: In der Lorscher Straße soll der Jugendliche erneut versucht haben, ein abgestelltes Fahrzeug zu öffnen, den Versuch aber aufgegeben haben. In der Heinrich Lanz Straße soll er einen E-Scooter entwendet und in der Richard Wagner Straße aus einem geparkten Pkw einen Geldbeutel gestohlen haben.

In der Nacht vom 11. auf den 12. Februar 2026 soll der der Beschuldigte das Gelände einer Kfz Werkstatt im Neumayerring betreten haben und mit einem dort abgestellten, unverschlossenen Fahrzeug samt steckendem Schlüssel davongefahren sein. Am darauffolgenden Tag soll er mit dem entwendeten Wagen auf einem Feldweg zwischen Frankenthal Mörsch und Bobenheim Roxheim einen Unfall mit einem Metallpfeiler verursacht und anschließend den Innenraum des Fahrzeugs in Brand gesetzt haben, der vollständig ausbrannte.

Aufgrund der aufgeführten Taten wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankental ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in mehreren Fällen und der Brandstiftung erlassen. Als Haftgrund wurde Wiederholungsgefahr angenommen.

Der 14-Jährige wurde am 20.02.2026 auf Grund des bestehenden Untersuchungshaftbefehls verhaftet (siehe Pressemeldung vom 21.02.2026). Noch am selben Tag wurde er dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Er wurde anschließend in eine Jugendstrafanstalt gebracht.

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen

