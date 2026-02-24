PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Anlagebetrug

Schifferstadt (ots)

Am Montagmorgen des 23.02.2026 meldete ein 75-jähriger einen Betrug zu seinem Nachteil. Er hatte sich zuvor im Internet über Anlagemöglichkeiten informiert und war hier auf eine Anlagemöglichkeit für Kryptowährungen gestoßen. Der Herr investierte etwas Geld und wurde kurze Zeit darauf von einer unbekannten Person kontaktiert. Diese leitete ihn an, auf seinem Handy eine App für einen Fernzugriff zu installieren, worüber die Person schließlich weitere Apps installierte, unter anderem eine Banking-App. Die Zugangsdaten hierzu teilte der Anzeigenerstatter dem Unbekannten dann mit. Am Montag musste er schließlich feststellen, dass ein Betrag von ca. 15.000 EUR von seinem Konto abgebucht wurde. Die Polizei Schifferstadt rät daher davon ab, sich auf zwielichtige Investitionsangebote im Internet einzulassen. Außerdem sollten unter keinen Umständen unbekannte Apps auf einem Endgerät installiert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
  • 24.02.2026 – 08:08

    POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Diebstahl von E-Scooter

    Bobenheim-Roxheim (ots) - In der Zeit von 20.02.2026, gegen 15.00 Uhr, bis 21.0202206, gegen 12.00 Uhr, wurde am Bahnhofsplatz ein schwarzer E-Scooter entwendet. Der Schaden wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen. ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 15:31

    POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Böhl-Iggelheim (ots) - Am Sonntagmorgen, dem 22.02.2026, kam es gegen 07:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Iggelheimer Straße. Ein 21-jähriger fuhr mit seinem hochmotorisierten Sportwagen von der L 528 nach rechts in die Iggelheimer Straße ab. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er in der langgezogenen Kurve die Kontrolle über seinen PKW und überfuhr unter anderem zwei Verkehrsschilder, bevor der PKW ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 15:30

    POL-PDLU: Sachbeschädigung an fahrendem PKW

    Altrip (ots) - Am Sonntagabend, dem 22.02.2026, befuhr gegen 22:00 Uhr ein 27-jähriger PKW-Fahrer die Rheingönheimer Straße in Richtung Ortskern. Auf Höhe der Maxburgstraße kam ihm ein Fußgänger mit zwei Hunden entgegen, welcher plötzlich einen Gegenstand auf den fahrenden PKW warf. Der PKW-Fahrer hielt an und stellte den Passanten zur Rede. Dieser gab an, den Gegenstand geworfen zu haben, da der 27-jährige ...

    mehr
