Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Anlagebetrug

Schifferstadt (ots)

Am Montagmorgen des 23.02.2026 meldete ein 75-jähriger einen Betrug zu seinem Nachteil. Er hatte sich zuvor im Internet über Anlagemöglichkeiten informiert und war hier auf eine Anlagemöglichkeit für Kryptowährungen gestoßen. Der Herr investierte etwas Geld und wurde kurze Zeit darauf von einer unbekannten Person kontaktiert. Diese leitete ihn an, auf seinem Handy eine App für einen Fernzugriff zu installieren, worüber die Person schließlich weitere Apps installierte, unter anderem eine Banking-App. Die Zugangsdaten hierzu teilte der Anzeigenerstatter dem Unbekannten dann mit. Am Montag musste er schließlich feststellen, dass ein Betrag von ca. 15.000 EUR von seinem Konto abgebucht wurde. Die Polizei Schifferstadt rät daher davon ab, sich auf zwielichtige Investitionsangebote im Internet einzulassen. Außerdem sollten unter keinen Umständen unbekannte Apps auf einem Endgerät installiert werden.

