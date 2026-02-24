POL-PDLU: Fahrt unter Alkoholeinfluss
Böhl-Iggelheim (ots)
Am Montagabend, dem 23.02.2026, wurde der Polizei Schifferstadt gegen 20:00 Uhr ein augenscheinlich betrunkener Radfahrer am Bahnhofsplatz gemeldet, welcher deutliche Schlangenlinien fahren würde. Der 42-jährige konnte durch eine Streifenwagenbesatzung angetroffen werden. Er schwankte erheblich und hatte Schwierigkeiten, sich auf den Beinen zu halten. Ein Atemalkoholtest war aufgrund der Alkoholisierung nicht möglich. Der Person wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und das Fahrrad sichergestellt.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell