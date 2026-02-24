POL-PDLU: Fahrt unter Alkoholeinfluss

Schifferstadt (ots) - Am Montagmorgen des 23.02.2026 meldete ein 75-jähriger einen Betrug zu seinem Nachteil. Er hatte sich zuvor im Internet über Anlagemöglichkeiten informiert und war hier auf eine Anlagemöglichkeit für Kryptowährungen gestoßen. Der Herr investierte etwas Geld und wurde kurze Zeit darauf von einer unbekannten Person kontaktiert. Diese leitete ihn an, auf seinem Handy eine App für einen Fernzugriff zu installieren, worüber die Person schließlich ...

