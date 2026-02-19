Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Versuchtes Raubdelikt

Frankenthal (ots)

Am 18.02.2026, gegen 15.30 Uhr, spricht der 14-jährige Tatverdächtige aus Frankenthal im Metznerpark eine 10-köpfige Gruppe bestehend aus Jugendlichen und Kindern an und fordert die Herausgabe von Bargeld. Bei einem 15-jährigen Geschädigten versuchte er den Geldbeutel zu entreißen. Nachdem ihm dies nicht gelang, flüchtete er von der Tatörtlichkeit. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte er in der Wormser Straße festgestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er an seine Mutter überstellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Verletzt wurde hierbei niemand.

