POL-PDLU: Verhinderte Trunkenheitsfahrt
Dannstadt-Schauernheim (ots)
Am Mittwochabend des 18.02.2026 wurde im Rahmen der Streifentätigkeit gegen 23:00 Uhr ein PKW in der Vom-Stein-Straße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Durch die Polizeibeamten konnte Alkoholgeruch beim 33-jährigen Fahrer festgestellt werden. Ein freiwilliger Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,48 Promille, welche somit knapp unter dem Grenzwert einer Ordnungswidrigkeit lag. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen
Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell