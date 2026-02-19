PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Durch Unfallflucht verletzter Hund

Frankenthal (ots)

Am 18.02.2026, gegen 19.45 Uhr, kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Lambsheimer Straße, in Höhe der dortigen Druckmaschinenfabrik, mit einem sich am Fahrbahnrand befindlichen Hund. Der Hund wurde durch die Kollision leicht verletzt und durch die Halterin zu einem Tierarzt verbracht. Ob am Pkw des Flüchtigen ein Schaden entstanden ist, ist bislang nicht bekannt

Haben Sie etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

