Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Schifferstadt (ots)

Am Dienstagabend des 17.02.2026 konnte im Rahmen der Streifentätigkeit gegen 23:30 Uhr ein PKW in der Rehhofstraße festgestellt werden, dessen Fahrer augenscheinlich Schwierigkeiten hatte, seine Fahrspur zu halten. Anschließend bog er verkehrswidrig in die Waldseer Straße ein. Der 31-jährige PKW-Fahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es konnten motorische Auffälligkeiten sowie Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt werden. Ein freiwilliger Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von einem Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

