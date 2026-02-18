POL-PDLU: Frankenthal - Fahrer unter BTM-Einfluss

Speyer (ots) - In der heutigen Nacht, gegen 00:40 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 15-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Oberen Langgasse. Die eingesetzten Polizisten bemerkten bei dem 15-Jährigen Atemalkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,75 Promille. Der Jugendliche wurde anschließend zur Dienststelle verbracht, hier wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest mit ihm ...

