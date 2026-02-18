POL-PDLU: Frankenthal - Fahrer unter BTM-Einfluss
Frankenthal (ots)
Am 18.02.2026, gegen 00.20 Uhr, kontrollierte eine Streife im Nordring einen Pkw-Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem 18-jährigen Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwilliger Test verlief positiv auf THC. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
