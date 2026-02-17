Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Friedhofverwaltung - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Freitag, dem 13.02.2026, 13:00 Uhr bis Montag, dem 16.02.2026, 06:45 Uhr brachen unbekannte Täter bei der Friedhofverwaltung im Hertrichweg ein. Im Inneren brachen die unbekannten Täter Schränke auf und durchwühlten diese. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden drei Elektrowerkzeuge entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich derzeit auf eine mittlere, dreistellige Summe.

Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Nähe der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell