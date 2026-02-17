PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Friedhofverwaltung - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Im Zeitraum von Freitag, dem 13.02.2026, 13:00 Uhr bis Montag, dem 16.02.2026, 06:45 Uhr brachen unbekannte Täter bei der Friedhofverwaltung im Hertrichweg ein. Im Inneren brachen die unbekannten Täter Schränke auf und durchwühlten diese. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden drei Elektrowerkzeuge entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich derzeit auf eine mittlere, dreistellige Summe.

Zeugen, die im genannten Zeitraum in der Nähe der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 11:39

    POL-PDLU: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und der Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz) Frankenthal - gefährliche Körperverletzung im Metznerpark

    Frankenthal (ots) - Am 15.02.2026 hielt sich ein 19-jähriger Heranwachsenderaus Frankenthal gegen 15 Uhr in der Parkanlage des Metznerparks auf. Plötzlich kam ein dem Geschädigten flüchtig bekannter 25-jähriger Mann aus Frankenthal zusammen mit vier weiteren unbekannten männlichen Personen auf ihn zu. Drei der ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 10:54

    POL-PDLU: Vorsicht vor Betrügern - Aktuelle Warnmeldung

    Altrip (ots) - Aktuell kommt es in Altrip vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen unbekannte Personen z.B. Notlagen von angeblichen Angehörigen vortäuschen (sogenannte Schockanrufe), falsche Gewinnversprechen abgeben oder sich fälschlicherweise als Amtsträger wie Staatsanwälte oder Polizeibeamte ausgeben. Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern und manipulieren sie ihre Opfer derart, dass sie teilweise ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 10:32

    POL-PDLU: Weiterfahrt untersagt - immer noch alkoholisiert

    Schifferstadt (ots) - Wie gestern berichtet, wurde einem 35-jährigen in der Nacht von Sonntag (15.02.) auf Montag (16.02.) die Weiterfahrt aufgrund Alkoholkonsums untersagt. Als der 35-jährige am nächsten Morgen (16.02.2026) gegen 11:15 Uhr, also knapp zehn Stunden nach der ersten Kontrolle auf der Dienststelle erschien um die Fahrzeugschlüssel abzuholen, konnte erneut starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren