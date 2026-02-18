Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Faschingsumzüge im Bereich der Polizeiinspektion Schifferstadt

Rhein-Pfalz-Kreis (ots)

Am Montag, dem 16.02.2026, und am Dienstag, dem 17.02.2026, fanden die Faschingsumzüge in den Ortsgemeinden Mutterstadt, Altrip, Waldsee und Neuhofen statt. Trotz sehr wechselhaftem Wetter erschienen insgesamt ca. 12.000 Besucher. Die Umzüge verliefen aus polizeilicher Sicht ruhig. Neben zwei Körperverletzungen kam es im Rahmen einer Anschlussfeier in der Kulturhalle Waldsee zu einer Widerstandshandlung durch einen 18-jährigen. Hierbei wurde ein 39-jähriger Vollstreckungsbeamter des kommunalen Vollzugsdienstes leicht verletzt. Aufgrund des hohen Besucherandrangs wurde der Einlass zur Kulturhalle vorübergehend gestoppt. Der private Sicherheitsdienst wurde im Innenbereich des Schulhofs kurzzeitig durch Polizeikräfte unterstützt, um einen kurzfristig zu hohen Andrang an einer Absperrung zu entzerren und die Lage zu bereinigen.

