PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Faschingsumzüge im Bereich der Polizeiinspektion Schifferstadt

Rhein-Pfalz-Kreis (ots)

Am Montag, dem 16.02.2026, und am Dienstag, dem 17.02.2026, fanden die Faschingsumzüge in den Ortsgemeinden Mutterstadt, Altrip, Waldsee und Neuhofen statt. Trotz sehr wechselhaftem Wetter erschienen insgesamt ca. 12.000 Besucher. Die Umzüge verliefen aus polizeilicher Sicht ruhig. Neben zwei Körperverletzungen kam es im Rahmen einer Anschlussfeier in der Kulturhalle Waldsee zu einer Widerstandshandlung durch einen 18-jährigen. Hierbei wurde ein 39-jähriger Vollstreckungsbeamter des kommunalen Vollzugsdienstes leicht verletzt. Aufgrund des hohen Besucherandrangs wurde der Einlass zur Kulturhalle vorübergehend gestoppt. Der private Sicherheitsdienst wurde im Innenbereich des Schulhofs kurzzeitig durch Polizeikräfte unterstützt, um einen kurzfristig zu hohen Andrang an einer Absperrung zu entzerren und die Lage zu bereinigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 07:56

    POL-PDLU: Frankenthal - Geschädigtes Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht

    Frankenthal (ots) - Am 17.02.2026, gegen 08.30 Uhr, beschädigte eine 46-jährige Frau aus Frankenthal im Parkhaus am Bahnhof mit ihrem Pkw BMW beim Ausparken auf der Ebene drei einen danebenstehenden Pkw an der linken Seite. Bei dem Pkw soll es sich um ein schwarzes Fahrzeug mit FT-Kennzeichen gehandelt haben. Der Geschädigte wird gebeten, sich mit der Polizei in ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 07:47

    POL-PDLU: Frankenthal - Fahrer unter BTM-Einfluss

    Frankenthal (ots) - Am 18.02.2026, gegen 00.20 Uhr, kontrollierte eine Streife im Nordring einen Pkw-Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem 18-jährigen Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein freiwilliger Test verlief positiv auf THC. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 12:41

    POL-PDLU: Speyer - Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

    Speyer (ots) - In der heutigen Nacht, gegen 00:40 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen 15-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Oberen Langgasse. Die eingesetzten Polizisten bemerkten bei dem 15-Jährigen Atemalkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,75 Promille. Der Jugendliche wurde anschließend zur Dienststelle verbracht, hier wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest mit ihm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren