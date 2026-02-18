PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLU: Frankenthal - Geschädigtes Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht

Frankenthal (ots)

Am 17.02.2026, gegen 08.30 Uhr, beschädigte eine 46-jährige Frau aus Frankenthal im Parkhaus am Bahnhof mit ihrem Pkw BMW beim Ausparken auf der Ebene drei einen danebenstehenden Pkw an der linken Seite. Bei dem Pkw soll es sich um ein schwarzes Fahrzeug mit FT-Kennzeichen gehandelt haben. Der Geschädigte wird gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Stefan Heißler

Telefon: 06233 313-3202 (oder -0)
E-Mail: pifrankenthal.presse@polizei.rlp.de
http://s.rlp.de/POLPDLU

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

