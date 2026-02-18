Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Geschädigtes Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht

Frankenthal (ots)

Am 17.02.2026, gegen 08.30 Uhr, beschädigte eine 46-jährige Frau aus Frankenthal im Parkhaus am Bahnhof mit ihrem Pkw BMW beim Ausparken auf der Ebene drei einen danebenstehenden Pkw an der linken Seite. Bei dem Pkw soll es sich um ein schwarzes Fahrzeug mit FT-Kennzeichen gehandelt haben. Der Geschädigte wird gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen.

