Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Call-Center-Betrugsversuch

Altrip (ots)

Am Mittwochabend des 18.02.2026 wurde eine 56-jährige von einem unbekannten Anrufer kontaktiert, welcher sich als Polizeibeamter ausgab. Er teilte der Dame mit, dass es in Altrip angeblich zu Einbrüchen gekommen sei und sie nun auch gefährdet sei. Daher solle sie ihren Schmuck in einem Kochtopf vor die Haustür stellen. Die Dame erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch. Sie kam der Aufforderung nicht nach.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell