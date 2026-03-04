PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zwei Verkehrsunfälle auf der Stadtautobahn - Erhebliche Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr

Oldenburg (ots)

Am heutigen Morgen kam es im Bereich der Stadtautobahnen von Oldenburg zu zwei Verkehrsunfällen, die während des Berufsverkehrs zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führten.

Gegen 06:15 Uhr ereignete sich auf der A29 in Fahrtrichtung Wilhelmshaven ein Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzugmaschinen. Ein 36-jähriger Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug über die Anschlussstelle Hafen auf die Autobahn auf und missachtete dabei die Vorfahrt eines 53-jährigen Fahrers, der die A29 in Richtung Wilhelmshaven befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, infolgedessen eine der Sattelzugmaschinen nach links in die Schutzplanke gedrückt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden. Es bildeten sich erhebliche Rückstaus.

Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich gegen 07:35 Uhr auf der A28 in Fahrtrichtung Leer. Kurz vor der Abfahrt Eversten musste eine 37-jährige Fahrerin eines BMW ihr Fahrzeug aufgrund eines Staus abbremsen.

Ein nachfolgender 30-jähriger Fahrer, ebenfalls mit einem BMW unterwegs, fuhr auf das vorausfahrende Auto auf. Durch den Aufprall wurde eines der Fahrzeuge so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und sich in der Mittelschutzplanke verkeilte. Auch hier führten die Bergungsarbeiten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

In beiden Fällen hat die Polizei den Unfall aufgenommen und gegen den jeweiligen Unfallverursacher ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

