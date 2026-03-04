PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall mit verletztem Kind in Apen - Autofahrer und Zeugin gesucht

Oldenburg (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 07:30 Uhr in Apen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht den beteiligten Autofahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr das Kind mit dem Fahrrad die Kleine Mühlenstraße in Richtung Streichenstraße. Im Bereich der Einmündung Emsstraße kam aus der Emsstraße ein bislang unbekanntes Auto. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und der 10-jährigen Radfahrerin. Infolge des Aufpralls stürzte das Mädchen und verletzte sich. Zudem wurde das Fahrrad beschädigt.

Der männliche Fahrzeugführer hielt zunächst an und erkundigte sich nach dem Befinden des Kindes. Das Mädchen, offenbar noch unter dem Eindruck des Geschehens stehend, gab an, dass es ihr gut gehe. Anschließend entfernte sich der Mann von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Bei dem Pkw soll es sich um ein weißes Auto, vermutlich ein SUV, gehandelt haben. Der Fahrer wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt beschrieben. Er soll eine Glatze sowie einen längeren Vollbart getragen haben.

Nach dem Unfall soll eine etwa 30 bis 40 Jahre alte Frau mit kurzen blonden Haaren dem Kind geholfen haben. Auch diese Frau wird als mögliche Zeugin gesucht.

Die Polizei bittet den beteiligten Autofahrer, die bislang unbekannte Helferin sowie weitere mögliche Zeugen, sich bei der Polizei in Westerstede unter der 04488-833115 zu melden. (256973)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 14:20

    POL-OL: Zwei Trunkenheitsfahrten im Bereich Westerstede

    Oldenburg (ots) - Gleich zwei Fälle von Trunkenheit im Verkehr haben Einsatzkräfte am gestrigen Montag im Bereich Westerstede beschäftigt. Am Montagabend gegen 22:20 Uhr informierte eine aufmerksame Zeugin die Polizei über einen VW mit Leeraner Kennzeichen, der durch eine unsichere und auffällige Fahrweise aufgefallen war. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den VW wenig später in der Hauptstraße in Apen antreffen, ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 10:04

    POL-OL: Raub eines Pedelecs in der Sachsenstraße - Polizei sucht Zeugen

    Oldenburg (ots) - Gestern Abend kam es in der Sachsenstraße zu einem Raubdelikt. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Ein 29-jähriger Mann teilte gegen 18:55 Uhr der Polizei mit, dass ihm sein Pedelec geraubt worden sei. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem Pedelec das Gelände der dortigen Berufsbildenden Schule (BBS), als zwei bislang unbekannte ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 08:57

    POL-OL: Polizei kontrolliert Versicherungsschutz - Zahlreiche Verstöße festgestellt

    Oldenburg (ots) - Mit dem 1. März hat das neue Versicherungsjahr für Elektrokleinstfahrzeuge und andere versicherungspflichtige Fahrzeuge begonnen. Seit diesem Datum ist - wie in jedem Jahr - ein neues Versicherungskennzeichen erforderlich. Die Polizei hat dies zum Anlass genommen, Kontrollen sowohl im Stadtgebiet als auch im Landkreis Ammerland durchzuführen. Im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren