Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall mit verletztem Kind in Apen - Autofahrer und Zeugin gesucht

Oldenburg (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 07:30 Uhr in Apen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht den beteiligten Autofahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr das Kind mit dem Fahrrad die Kleine Mühlenstraße in Richtung Streichenstraße. Im Bereich der Einmündung Emsstraße kam aus der Emsstraße ein bislang unbekanntes Auto. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und der 10-jährigen Radfahrerin. Infolge des Aufpralls stürzte das Mädchen und verletzte sich. Zudem wurde das Fahrrad beschädigt.

Der männliche Fahrzeugführer hielt zunächst an und erkundigte sich nach dem Befinden des Kindes. Das Mädchen, offenbar noch unter dem Eindruck des Geschehens stehend, gab an, dass es ihr gut gehe. Anschließend entfernte sich der Mann von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Bei dem Pkw soll es sich um ein weißes Auto, vermutlich ein SUV, gehandelt haben. Der Fahrer wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt beschrieben. Er soll eine Glatze sowie einen längeren Vollbart getragen haben.

Nach dem Unfall soll eine etwa 30 bis 40 Jahre alte Frau mit kurzen blonden Haaren dem Kind geholfen haben. Auch diese Frau wird als mögliche Zeugin gesucht.

Die Polizei bittet den beteiligten Autofahrer, die bislang unbekannte Helferin sowie weitere mögliche Zeugen, sich bei der Polizei in Westerstede unter der 04488-833115 zu melden. (256973)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell