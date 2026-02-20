PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfall auf Schneematsch

A 63/Dreisen (ots)

Bei winterlichen Verhältnissen überholte ein 22-Jähriger mit seinem PKW am 19.02.2026 gegen 05:55 Uhr auf der A 63, Fahrtrichtung Mainz, in Höhe Dreisen einen weiteren PKW. Dabei geriet der 22-Jährige auf Schneematsch ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Er prallte zunächst in die Schutzplanke und geriet dann zurück auf die Fahrbahn. Beim Versuch, dem PKW des 22-Jährgen auszuweichen rutschte ein 45-Jähriger, der mit seinem PKW hinter dem 22-Jährigen fuhr, ebenfalls in die Schutzplanke. Der 22-Jährige wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Den Sachschaden an seinem PKW schätzt die Polizei auf ca. 8.500 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Am PKW des 45-Jährigen entstand nur leichter Sachschaden. Er blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701-9190
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

